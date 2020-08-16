Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (2)

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi, limanda bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bölgesinden karaya çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-08-16 08:38:29
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