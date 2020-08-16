Papağanını kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi evden kaçan sultan cinsi papağanını almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı.

Olay Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin Arukan evden kaçan sultan cinsi papağanını almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce ağaçta mahsur kalan Emin Arukan'ı, ardından papağanı kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.