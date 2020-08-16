Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, R.D. aralarında husumet bulunan Suat Yalçın´ı (51) otopark girişinde tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Suat Yalçın, yerdeyken yakınlarını arayarak silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak'ta bulunan katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, 34 BN 2614 plakalı otomobil ile katlı otopark girişine gelen R.D., aralarında husumet bulunan Suat Yalçın'a tabanca ile ateş etti. R.D., olay yerinden kaçarken iki bacağına ve kalçasına kurşun isabet eden Suat Yalçın için sağlık ekiplerine haber verildi. Yerde yaralı halde bekleyen Suat Yalçın, cep telefonuyla yakınlarını arayarak silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Yalçın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan R.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-08-16 15:49:35



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