Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı (2)

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otoparkta oturan Suat Yalçın'ı silahla ateş ederek yaralayan R.D., polis tarafından yakalandı. Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek otoparka gelen R.D.'nin belinden çıkardığı tabancayla, arkadaşıyla oturan Suat Yalçın'a ateş ettiği görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-08-16 17:08:28



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