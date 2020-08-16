Evden kaçan papağını yakalamak isterken ağaçta mahsur kaldı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Emin Arukan, evden kaçan papağanını yakalamak isterken çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Arukan ve papağanını itfaiye kurtardı.

Olay, Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta meydana geldi. Emin Arukan'ın papağanı, evde açık bırakılan pencereden kaçtı. Arukan, papağanının yakındaki ağaca konduğunu gördü. Ağaca tırmanmaya başlayan Arukan, papağanını yakaladı ancak aşağıya inemedi. Ağaçta mahsur kalan Arukan, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, Emin Arukan ve papağanını itfaiye merdiveniyle kurtardı.

Emin Arukan, kendisini kurtaran itfaiye erlerine ekiplerine teşekkür ettikten sonra papağanıyla evine döndü.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-08-16 17:35:01



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