17 Ağustos depreminin yıldönümü Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt: "Allah milletimize böyle bir felaket yaşatmasın"

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitirenleri rahmetle andıklarını bildirdi.

17 Ağustos Marmara Depreminin 21. Yıldönümü olduğunu hatırlatan, Başkan Bozkurt “Bu büyük depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi. Marmara Depreminin Türkiye tarihini derinden etkilediğini ifade eden Başkan Çetin Bozkurt, depremde 17 bin 840 insanın hayatını kaybettiğini, 23 bin 781 kişinin yaralandığını ve 505 kişi de sakat kaldığını da belirterek, “Allah bu aziz milletimize bir daha böyle bir felaket daha yaşatmasın” dileğinde bulundu.

Bilindiği gibi 17 Ağustos 1999 tarihinde Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yerel saatle 03.02'de yaşanan 7.4 şiddetindeki Marmara depremi, büyük can ve mal kaybına neden olmuş depremde 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iş yeri de büyük hasar görmüştü.

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