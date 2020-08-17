TÜİK Temmuz 2020 konut istatistiklerini açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de 2020 Temmuz ayında 229 bin 357 konut satıldı. Bu sayı Zonguldak’ta 2020 Temmuz ayında bin 194, Karabük’te 2020 Temmuz ayında 842, Bartın ise 2020 Temmuz ayında 429 konut satıldı.

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