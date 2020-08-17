Fındık bahçesinden dönen kadının öldüğü kaza kamerada

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine dönen Selma Cerrah'ın (41) hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki akşam Ören Mahallesi İzmirlioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinden evine dönen Selma Cerrah'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Ş. (49) yönetimindeki 67 LM 477 plakalı otomobil çarptı. Cerrah, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ş. ise sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Selma Cerrah'a otomobilin çarptığı görülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-08-17 15:45:18
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