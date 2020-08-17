Yüzlerce kişinin önünde mermi yağdırdı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişinin yüzlerce kişinin önünde mermi yağdırdığı şahıs hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Devrim Celal K. sahilde belinden silahını çıkartarak Ersin Aydoğan'a mermi yağdırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ersin Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki silahı başına dayayarak polise direnen Devrim Celal K. ikna çabalarının ardından silahı ile beraber teslim oldu. Çevrede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

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