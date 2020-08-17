Yüzlerce kişinin önünde mermi yağdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzlerce kişinin önünde mermi yağdırdı

İHA

Yüzlerce kişinin önünde mermi yağdırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişinin yüzlerce kişinin önünde mermi yağdırdığı şahıs hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Devrim Celal K. sahilde belinden silahını çıkartarak Ersin Aydoğan'a mermi yağdırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ersin Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki silahı başına dayayarak polise direnen Devrim Celal K. ikna çabalarının ardından silahı ile beraber teslim oldu. Çevrede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kdz. Ereğli’ye geliyor
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kdz. Ereğli’ye ...
Kürekle alevlere toprak atıp alevlere müdahale etmeye çalıştılar Zonguldak'ta üç ayrı alanda ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Kürekle alevlere toprak atıp alevlere müdahale etmeye ...
Fındık bahçesinden dönen kadının öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Fındık bahçesinden dönen kadının öldüğü kaza kamerada
Ereğli Belediyesinden motosiklet sevenleri sevindiren uygulama
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden motosiklet sevenleri sevindiren ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı
17 Ağustos Depremi'nin kahramanları madenciler, o günleri anlattı
YEREL HABERLER 17 Ağustos Depremi'nin kahramanları madenciler, o ...
Başkan vatandaşı böyle uyardı: "Maske takmayan esnaftan alışveriş yapmayın"
YEREL HABERLER Başkan vatandaşı böyle uyardı: "Maske takmayan ...
TÜİK Temmuz 2020 konut istatistiklerini açıkladı
YEREL HABERLER TÜİK Temmuz 2020 konut istatistiklerini açıkladı
40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi
YEREL HABERLER 40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi
17 Ağustos depreminin yıldönümü Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt: "Allah milletimize böyle bir felaket yaşatmasın"
YEREL HABERLER 17 Ağustos depreminin yıldönümü Devrek Belediye ...
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak’a gelecek
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak’a gelecek
Zonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı
Evden kaçan papağını yakalamak isterken ağaçta mahsur kaldı
YEREL HABERLER Evden kaçan papağını yakalamak isterken ağaçta mahsur ...
Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı (2)
YEREL HABERLER Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı (2)
Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı
YEREL HABERLER Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı
Otomobilden husumetlisine kurşun yağdırıp kaçtı
YEREL HABERLER Otomobilden husumetlisine kurşun yağdırıp kaçtı
Papağanını kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı
YEREL HABERLER Papağanını kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı
Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (3)
YEREL HABERLER Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (3)
Koyda mahsur kalan minikler o anları anlattı
YEREL HABERLER Koyda mahsur kalan minikler o anları anlattı
Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (2)
YEREL HABERLER Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (2)
Koyda mahsur kalan 8 kişi denizin durulmasıyla birlikte kurtarıldı Ulaşımı olmayan koyda 8 kişi saatlerce kurtarılmayı bekledi
YEREL HABERLER Koyda mahsur kalan 8 kişi denizin durulmasıyla ...
Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma ...
Koyda mahsur kalan 8 kişi için erzak gönderildi
YEREL HABERLER Koyda mahsur kalan 8 kişi için erzak gönderildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X