Zonguldak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; anne- kız yaralandı

'İyi ki senin kızınım'

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu annekız yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ören kavşağında meydana geldi. Elif Oğuz (33) yönetimindeki 67 ABM 954 plakalı otomobil, sağ şeritten kavşağa girmek isteyince aynı istikamette seyir halinde olan Abdullah Kaçan'ın (51) kullandığı 16 RAT 18 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, Abdullah Kaçan'ın eşi Banu Kaçan ve 10 yaşındaki kızı T.K., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-08-18 00:46:12



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