Emekli madenci, ürettiği meyveyle talebe yetişemiyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta yıllarca maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy (63), köyüne kurduğu mavi yemiş bahçesiyle gelirini ikiye katladı. Taleplere yetişmekte zorlanan Cebesoy, Türkiye'nin her yerinden mavi yemiş siparişi aldığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 20 yıl maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy, Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyündeki bir dönümlük tarlasında yaban mersini olarak da bilinen mavi yemiş yetiştirmeye başladı. Zonguldak Valiliği desteğiyle Polonya'dan getirilen 400 kök fide ile mavi yemiş yetiştiriciliğine başlayan Cebesoy, eşi ve iki çocuğunun yardımıyla ürünleri pazarladı. İnternetten de satış yapan Cebesoy, zamanla işlerini ilerleterek Türkiye'nin dört bir yanına mavi yemiş göndermeye başladı. Yılda 1 ton mavi yemiş yetiştiren Cebesoy, gelirini ikiye katladı. Nevzat Cebesoy, mavi yemiş yetiştiriciliğine 6 yıl önce başladığını söyledi. Tarlasını büyütmek için çalışmalar yaptığını anlatan Cebesoy, "Arazimiz bizim komple fındık tarlasıydı. Ben cevizde ektim ama toprağımıza uyum sağlamadı. Ondan sonra değişik meyveler olarak yaban mersinini düşündüm. Yaban mersini bizim toprağımıza çok iyi uyum sağladı. Hasadı zahmetli olabilir ama insana zevk veriyor. Ben zevkle yapıyorum bu işi" dedi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYOR

Bir kişinin bir dönümlük mavi yemiş yetiştiriciliği ile en az asgari ücret kadar kazanabileceğini ifade eden Cebesoy, işsiz gençlerin mavi yemiş veya bu tarz meyve yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye etti. Talepleri karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden Cebesoy, "Bize ek geliyor oluyor. Güzel uğraşlar bunlar. Çalıştıktan sonra Allah veriyor insana. Talepler çok iyi, karşılayamıyoruz. Türkiye'nin her yerine yaban mersini gönderiyoruz. Kargo olarak gönderiyoruz. Biraz zahmetli oluyor ama Mardin'e Şanlıurfa'ya kadar kargo gönderiyoruz. Bu meyvenin özelliği çok. Kandaki yağlanmayı, kolesterolü önlüyor. Gözlere çok faydalı olduğu söyleniyor. Antioksidan bir meyve olduğu için birçok faydası var. Kanser hastalarına iyi geliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-08-18 09:36:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.