Boğulma tehlikesi geçiren kadının imdadına vatandaşlar yetişti

'İyi ki senin kızınım'

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Zonguldak'ta arkadaşlarıyla denize giren bir kadın dalgalar arasında omuzundan yaralandı. Dalgaların arasında kalan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kapuz Caddesi üzerindeki Uzunkum Plajı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın serinlemek için girdiği denizde dalgaların arasında kaldı. Omuzundan yaralanan kadın boğulma tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar imdadına yetişti.

Kıyıya çıkartılan kadına olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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