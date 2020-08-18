Babası ile amcasının katilini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi(2)

TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce, babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı öldüren Devrim Keleş, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-08-18 17:52:30
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