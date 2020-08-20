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Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira bismillah' demek için gün sayıyor

DHA

Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira bismillah' demek için gün sayıyor


Gürkay GÜNDOĞANCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta balıkçılar, av yasağının kalkmasına kısa süre kala son hazırlıklarını sürdürüyor.
Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, 1 Eylül'de sona erecek ağ ile avlanma yasağı öncesinde balıkçılar hazırlıklarına başladı. Ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başlayan balıkçılar, av sezonuna hazır halde girmek istiyor. Geçen yıl palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, bu sezon çapari ile avda kendini gösteren palamuttan umutlu olduklarını söyledi.
Balıkçı Çağrı Eliyazıcı (32), son hazırlıkları da tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Bu sezondan umutlu olduklarını ifade eden Eliyazıcı, "Şu ana kadar bütün hazırlıklarımızı bitirdik. Bir an önce 1 Eylül'ü bekliyoruz. Geçen yıla göre bu yıl palamut daha bol olacağını düşünüyorum. 2-3 yıldır palamut pek yoktu. Bu sezondan inşallah bütün balıkçılar bereketli şekilde sezonu kapatacak diye düşünüyorum. Ağlarımızın dikimini tamamladık. Kayıklarımızın bakımları, araçların bakımları yapıldı. Ağların kayıklara yüklenmesi ve tayfaların gelmesini bekliyoruz şu an" dedi.
Ağ tamiri yapan Turgut Kaya (66) ise ağları 1 Eylül'e yetiştirmeye çalıştığını ifade etti. Sezonu bol balıkla geçmesini temenni ettiğini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:
"Amatör olarak bu işi yaparak arkadaşlara yardımcı oluyorum. Emekli memurum. Şimdi palamut zamanı. Bende onlara ağ tamiri yaparak yardımcı oluyorum ki bir an önce 1 Eylül'e yetişmeleri gerekiyor. Hem eğleniyorum burada hem yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sene duyduğum kadarıyla iyi bir balık sezonu olacak diyorlar. Allah'ta verirse bu işi götürecekler." DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN
2020-08-20 09:29:46

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