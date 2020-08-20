Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçakladı Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesi veriyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobiliyle önünü kestiği aracın sürücüsünü kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.



Olay, ilçeye bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa G. idaresindeki 78 SH 981 plakalı otomobille daha önceden aralarında husumet bulunan Murat Çetin'in kullandığı 67 AAK 142 plakalı otomobilin önünü kesti. Hızlıca otomobile yaklaşan Mustafa G. elindeki bıçağı Murat Çetin'in kalbine saplayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi devam ederken jandarma ekipleri kaçan zanlıyı olaydan bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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