Işık ihlali yapıp, bir kişinin ölümüne neden olan ambulans şoförü hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Işık ihlali yapıp, bir kişinin ölümüne neden olan ambulans şoförü hakim karşısında

DHA

Işık ihlali yapıp, bir kişinin ölümüne neden olan ambulans şoförü hakim karşısında


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, nakil için hasta almaya giderken kırmızı ışıkta geçip otomobile çarparak sürücü Zekeriya Duyar'ın ölümüne neden olan ambulans şoförü Mevlüt Can U.'nun (23) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Mevlüt Can U., ambulansın hızının kaza sırasında 40-45 kilometre olduğunu öne sürerken, Duyar ailesinin avukatı, sanığın beyanına itibar edilmemesini, o hızda giderken yapılan frenle aracın duracağını söyledi.
Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi Kavşağı'nda 2 Haziran'da meydana gelen kazada, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden başka bir hastaneye sevk için hasta almaya giden Mevlüt Can U. yönetimindeki ambulans, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan Zekeriya Duyar (44) yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Zekeriya Duyar hayatını kaybederken eşi Safiye Duyar yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan ambulans şoförü Mevlüt Can U. tutuklandı. Mevlüt Can U. hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mevlüt Can U., geçen ay tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu tahliye edildi.
İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Davanın ilk duruşması, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Mevlüt Can U., ölen Zekeriya Duyar'ın yakınları ve iki tarafın avukatları katıldı. Seyir halinde olduğu sırada sirenlerinin açık olduğunu iddia eden tutuksuz sanık Mevlüt Can U., otomobilin bir anda karşısına çıktığını söyledi. Frene bastığını ifade eden Mevlüt Can U., "Frene ve dat şeklinde çalan kornaya bastım. Dat sesi, korna ile entegredir. Ambulans kornası deriz biz ona. Sistem otomatik olarak siren sesinin kısıyor ve dat sesini kornaya veriyor. Otomobil bir anda karşıma çıktı. Araç yola çıkınca sola kırdım oda sola doğru gelince kaza oldu" dedi.
Mahkeme başkanın ambulansın hızını sorduğu Mevlüt Can U., "40-45 kilometre' şeklinde cevap verdi. Ölen Zekeriya Duyar'ın ailesinin avukatı Soner Civak ise sanığın beyanlarına itibar edilmemesini talep etti. 40 kilometre giden bir aracın fren sırasında rahatlıkla durabileceğini ifade eden Avukat Civak, şöyle konuştu:
"Bu beyan kendini kurtarmak için verilmiş bir beyandır. Hızlı geliyor, kırmızı ışıkta geliyor ve sireni de açık değil. Kırmızı ışıkta geçmesi bir suçtur. Kendisinin sevke gittiğini söylüyor. Yani, geçiş üstünlüğü olduğunu söylüyor. Bu haklar görev halinde iken geçiş üstünlüğü vardır. 'Geçiş üstünlüğümden yararlandım' ifadesi meşrulaştırılamaz. En az 150 metre ileriden teknik ve mevzuat olarak da siren çalmamakla birlikte geçiş üstünlüğünden faydalanmaya çalışması doğru değildir. Acil bir vaka olduğunda bile ışıklardan kontrollü geçiş yapabilir. Her gün bu yolu kullanmasına rağmen, benzinlikten çıkabilecek bir aracı öngörmesine rağmen ne siren çalıyor ne de kontrollü geçiyor. İddianamede dahi bilinçli kusurlu olduğu belirtilmiştir. Arkadaşın tecrübeli olmadığı ortadır. Sanık tam kusurludur. Sanık pandemi süreci bahane edilerek 1 ay içerisinde tahliye edildi. Bu sanık tahlil edildiğinde tanıkları etkileyebilme ihtimali var. Kaldı ki, halen daha 1 tanık dinlenmedi. Bilinçli taksirli kusurlu olmasına rağmen sanığın tutuksuz yargılanmasına hukuken ve vicdanen aykırı bir durumdur. Sanığın tutuksuz yargılanması mahkeme sürecini olumsuz etkileyeceğinden sanığın tekrardan tutuklu olarak yargılanmasın devam edilmesini talep etmekteyiz."
'OLAY GÜNÜ BİR HAYAT KURTARMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIR'
Sanık Mevlüt Can U.'nun avukatı Hikmet Yücel ise akaryakıt istasyonunun çıkış yolunun yasal olmadığını söyledi. Sanığın aracı gördüğünde frene basması ve sağa, sola kaçmaya çalışmasının iyi niyetli bir hareket olduğunu ifade eden Yücel, "Kamera kayıtlarına baktığımızda hız tespit edilebilir. Evet, dışarı çıkmıştır. Ama, kendisi de psikolojik bir süreçten geçmektedir. Olay günü bir hayat kurtarmak için yola çıkmıştır. Kendisi bilerek ya da kasten bu olayı gerçekleştirmemiştir. Bu nedenle tutuksuz yargılanmanın devam etmesini talep etmekteyiz" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Mevlüt Can U.'nun tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar vererek tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-08-22 15:13:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Albayrak'ın sevinç gözyaşı fotoğrafını paylaştığı esnaf: Kendimi tutamadım
YEREL HABERLER Bakan Albayrak'ın sevinç gözyaşı fotoğrafını ...
Zonguldak’ta tekstil fabrikasında korona virüs şoku 155 tekstil işçisi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta tekstil fabrikasında korona virüs ...
Kamp Karavan Turizmi Saha çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kamp Karavan Turizmi Saha çalışmaları tamamlandı
Ekonomi uzmanı tarihi müjdeyi böyle yorumladı: "Enerjinin kızılelması" ZBEÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesörü Ertuğrul Yıldırım: "Enerji bir kızılelmadır tanımı yapsak hiç yanlış olmaz. Çünkü sürekli peşinde koşacağımız bir alana girdik. Yorulmadan bu yolda devam ederiz"
YEREL HABERLER Ekonomi uzmanı tarihi müjdeyi böyle yorumladı: ...
Devrek’te refüj ve kaldırımlar temizlendi
YEREL HABERLER Devrek’te refüj ve kaldırımlar temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, madencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, madencileri ...
Tarihi müjdeyi böyle izlediler
YEREL HABERLER Tarihi müjdeyi böyle izlediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde ...
Fabrikada çalışan 155 işçiden 43'ünde koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Fabrikada çalışan 155 işçiden 43'ünde koronavirüs ...
Yol verme kavgasında cinayet işleyen zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında cinayet işleyen zanlı adliyeye ...
Serada çelikle fidan üretimi
YEREL HABERLER Serada çelikle fidan üretimi
Başkan Çetin Bozkurt’tan Muharrem ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çetin Bozkurt’tan Muharrem ayı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ...
2 kişinin öldüğü kanlı pusuda 3 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü kanlı pusuda 3 şüpheli gözaltında
Kalbinden bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalbinden bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti
Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 ...
Zonguldak'ta işadamına kanlı pusu: 2 ölü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta işadamına kanlı pusu: 2 ölü
Aşağıya atlayan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Aşağıya atlayan işçi yaralandı
Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçakladı Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden ...
13 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER 13 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem ...
Açılış toplantısını Bakan Selçuk yapacak
YEREL HABERLER Açılış toplantısını Bakan Selçuk yapacak
Zonguldak'ta kaçak ocak denetimi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak ocak denetimi
Zonguldak'ta çıkan yangın bir evi kül etti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çıkan yangın bir evi kül etti
Kdz. Ereğli Belediyesi işçi alımı iddialarını doğrulamadı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi işçi alımı iddialarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X