Başol, personelini peşin emekli ikramiyesi ile mutlu etti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Ormanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev alan İsmail Akdeniz peşin emekli ikramiyesi ile belediyeden mutlu ayrıldı.

Ormanlı Belediyesi’ne 1987 yılında işe başlayan ve 33 yıldır Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İsmail Akdeniz, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u makamında ziyaret ederek, veda etti.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Akdeniz’e teşekkür eden Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, peşin emeklilik ikramiyesini Akdeniz’e verdiklerini ifade etti. Başol, “33 yıldır beldemize hizmet noktasında başarılı işler yapmasının yanı sıra, belediyemizde yaptığı görev sürecisinde herkesin sevgisini ve takdirini kazanan eski mesai arkadaşımızı peşin emekli ikramiyesi ile mutlu ayrılmasını sağladık. Emekliliğinin hayırlı olmasını diler, yeni yaşamında başarılar dilerim” dedi.

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