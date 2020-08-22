Korona virüse yakalanan gazeteci taburcu oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uzun dönem gazetecilik yapan Ercan Karakuş, korona virüsünü yendi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 14 gündür korona virüs tedavisi gören Ercan Karakuş, hastaneden taburcu oldu. Karakuş sosyal medyasından şu paylaşımda bulundu; "Rabbime şükürler olsun. Covid19 süreci ile 14 gündür yatmakta olduğum Ankara Şehir Hastanesi’nden tedavimin tamamlanması sebebi ile bu akşam itibari ile çıkış işlemlerini yaptırıyorum. Bu süreçte yanımda olan doktorlarıma, hemşirelere ve tüm hastane personeline şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçte arayan soran mesaj gönderen ve dualarını eksik etmeyen tüm sevdiklerime teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.