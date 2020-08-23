Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin simge lezzetlerinden olan beyaz baklava ve cevizli kömeç, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İki lezzet, girişimlerin ardından coğrafi işaret tescil belgesi de aldı.

Devrek ilçesinde ünü Türkiye'ye yayılan Devrek Simidi'nin ardından beyaz baklava ve cevizli kömeç de rağbet görüyor. İlçe ile adeta özdeşleşen beyaz baklava, 55 kat yufkanın pişirilmesiyle bayram ve düğünler gibi özel günlerde ikram ediliyor. Rulo şeklinde sarılan ve içi cevizle doldurularak pişirilen cevizli kömeç de ünü ülke geneline yayılan lezzetlerden biri olarak biliniyor.

İlçeye ait iki önemli lezzet DevrekGökçebey Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin girişimleriyle Türk Patent Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Bu işte emeği geçen bütün dernek yönetici hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İlçenin, yörenin, bölgenin kendisini en iyi anlatmasının geçmişten geleceğe taşıyabildiği şeylerdir. Bunlar da bizim gıda üzerine oldukça çeşitliliğe sahip unsurlardan ikisi beyaz baklava ve cevizli kömeç coğrafi işaret aldı. Umarım daha çok lezzetimiz coğrafi işaret alır. Ne kadar çok coğrafi işaret alabilirsek kendimizi anlatma adına daha çok imkana sahip oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim de Devrek'teki coğrafi işaret sayısını arttırmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorum" dedi.

DevrekGökçebey Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Lütfü Çavuş ve yönetim kurulu, derneklerinin girişimiyle beyaz baklava ve cevizli kömeç için alınan coğrafi işaret tescil belgelerinin önemine vurgu yaptı.

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