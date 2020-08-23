Limana demirleyen gemiden 30 kilogram uyuşturucu çıktı Yakalanmamak için uyuşturucuyu geminin suya batık kısmına saklamışlar

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde limana demirleyen geminin suya batık bölmesinden 30 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulduğu iddia edilen uyuşturucu maddeye el konulurken, 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kolombiya'dan yola çıkan kuru yük gemisinin suya batık alt kısmındaki özel bölmelerde uyuşturucu gizlendiği ihbarını alan ekipler gemiyi Çanakkale Boğazı'ndan itibaren takibe aldı. Gemi, Kilimli ilçesindeki limana yanaşınca ekipler düğmeye bastı.



Uyuşturucu için özel bölme yapmışlar

Liman yetkililerinin haberdar edilmesiyle birlikte başlayan operasyona su altı dalgıç ekipleri de katıldı. Yaklaşık iki saat süren aramalarda 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Zanlıların, uyuşturucuyu saklamak için geminin suya batık alt kısmına özel bölme yaptırdıkları ortaya çıktı. Narkotik ve istihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gemide bulunan 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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