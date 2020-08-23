Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Bilal E., ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ZonguldakEreğli yolunda meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezmek için geldiği Zonguldak'tan Sakarya'ya dönmek için yola çıkan Bilal E.'nin kullandığı 54 ABK 081 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Bilal E. ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Bilal E.'ye müdahalede bulundu. Bilal E. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Bilal E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-08-23 19:19:31



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