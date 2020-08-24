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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı

İHA

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Türk siyasi tarihinin ve bölgenin önemli şahsiyetlerinden Eski Bakan Dr. Veysel Atasoy'u ölümünün 16.yıl dönümünde yayınladığı bir mesajla andı.

Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Türk siyasi tarihinin ve bölgenin önemli şahsiyetlerinden Eski Bakan Dr. Veysel Atasoy’u ölümünün 16.yıl dönümünde yayınladığı bir mesajla andı.
Mesajında, Veysel Atasoy’un Devrek, Zonguldak ve ülkemizin kalkınması, gelişmesi yönünde gösterdiği gayret ve hizmetlerinin asla unutulmayacağını belirten Başkan Bozkurt, onu saygı, şükran ve minnetle andıklarını, belirtti.
Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi, “Bilindiği gibi 24 Ağustos 2004 tarihinde aramızdan ayrılan, değerli büyüğüm, siyasetçi ve devlet adamı, her zaman gurur duyduğumuz hemşerimiz Dr. Veysel Atasoy’u ölümünün 16.yılında, sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Onun gerek Devrek, gerek Zonguldak ve ülkemize yaptığı kalkınma, modernleşme yolundaki hizmetleri yadsınamaz bir gerçektir. Türk siyasetindeki ilkeli, tutarlı tavrı, insancıl ve halkına hizmet aşkı her zaman bize rehber ve örnek olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bu vesileyle gurur duyduğumuz, büyüğümüz Dr. Veysel Atasoy’u sevgi, özlem ve rahmetle anıyor, ruhu şad olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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