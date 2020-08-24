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Fatih'in sondajıyla Filyos Limanı'nın önemi arttı

İHA

Zonguldak'ta Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi, Tuna1 bölgesinde doğal gaz bulunmasıyla birlikte önem kazandı. Fatih Sondaj gemisine lojistik desteğin sağlandığı Filyos Liman inşaatındaki çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor.

Fatih'in sondajıyla Filyos Limanı'nın önemi arttı

Zonguldak'ta Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi, Tuna1 bölgesinde doğal gaz bulunmasıyla birlikte önem kazandı. Fatih Sondaj gemisine lojistik desteğin sağlandığı Filyos Liman inşaatındaki çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor.
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Filyos Limanı, Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzeygüney aksını da birbirine bağlamış olacak.
Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor.

Fatih'e lojistik destek
Limandaki bir bölümün Türkiye Petrolleri'ne tahsis edilmesiyle birlikte sondaj faaliyetlerine katkı sağladı. Geminin lojistik ihtiyaçları buradan karşılandı. 25 milyon ton kapasitesiyle bölgenin en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı, önce Fatih Sondaj Gemisi'ni karşıladı. Gemi'nin Tuna1 bölgesine hareket etmesinin ardından yardımcı gemilerle sondaj çalışmalarına adeta lojistik üs oldu.

Karadeniz'de doğal gaz sevinci
Geçen 21 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Karadeniz'e uğurladığı ve Tuna1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli yerli ve milli sondaj gemisinin doğal gaz rezervini keşfettiğini açıkladı. Zonguldak Ereğli açıklarındaki karadan 175 kilometre uzaklıktaki alanda 15 Temmuz'dan bu yana sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Fatih gemisinden gelen müjdeli haber Kdz. Ereğli ilçesinde vatandaşlara sevinç yaşattı.

"Geri sayım başladı"
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, “Cuma günü ulusumuzun en mutlu olduğu ve heyecanlandığı günlerden birini yaşamıştık. Uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hem karada hem denizlerde gaz ve petrol aradığını biliyoruz. Daha önceden de çeşitli seferlerde burada da arama yapılmıştı. Fakat gelinen nokta Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ciddi anlamda bir gaz rezervi bulundu. Bunun bölgemize ve ülkemize çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Zonguldak yaklaşık 200 yıldır Türk Devletine enerji anlamında taş kömürü ile hizmet veriyor. Bugün itibari ile de yer altı zenginliğini gaz ile pekiştirmiş oldu. Tabi bu gazın bulunmasından ziyade en önemli unsuru ekonomiye kazandırılması. Zonguldak’ın, Filyos Projesi içinde Sultan 2. Abdülhamid Han zamanından beri süre gelen 200 yıllık bir rüyası vardı. Filyos Projesi de bugün itibariyle sona yaklaşmış vaziyette ve ne kadar doğru bir karar olduğunu ortaya koymuş oldu. Filyos bugün Zonguldak ve sınırları içerisinde bulunan, Zonguldak açıklarında bulunmuş olan gaza lojistik anlamda merkezinde ev sahipliği yapmaktadır. Şu anda da Türkiye Petrolleri orada üst kurmaya başlamış vaziyettedir. O gazın ekonomiye kazandırılması ve aynı zamanda bu işi bölgesel olarak da düşünmek lazım. Zonguldak ilini bütün olarak düşünmek lazım. Burada Ereğli ön plana çıkıyor. Ereğli’de bu gazın ekonomiye kazandırılmasın da çok önemli bir rol oynayacak. Bir tarafta Filyos, bir tarafta Karadeniz Ereğli bu üçgen içerisinde denizin de ortada olduğunu düşünürsek bu havza bu işin üstesinden gelebilecek durumda. Ereğli aynı zamandan demirin ve çeliğin başkenti. Çelik kapasitesi ve etrafında ki boru fabrikaları ile yetişmiş insan gücü ile birlikte gazın ekonomiye kazandırılması noktasında ana aktörlerden birini üstlenecektir. Filyos’ta kurulmuş olan liman 25 milyon ton kapasiteli ve bugün itibariyle Fatih Sondaj Gemisinin ve Türkiye Petrollerine ev sahipliği yapmakta. Filyos projesi gelişmeye çok açık, içerisinde ki serbest bölgesi ile endüstri bölgesiyle Türkiye’nin cazibe merkezi olacaktır. Bu anlamda yeni bir Zonguldak, yeni bir Türkiye için artık geri sayım başlamış vaziyette.”

Fatih Sondaj Gemisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul'dan Karadeniz'e hareket eden ilk yerli ve milli sondaj gemisi Fatih, Trabzon'daki hazırlık çalışmalarının ardından geçen Haziran ayının son günlerinde Zonguldak'a geldi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği sondaj gemisi, Trabzon'da kule ve diğer parçalarının takılmasının ardından inşaatı devam eden Filyos Limanı'nın bulunduğu alana hareket etti. 30 Haziran günü halkın büyük ilgisiyle karşılaşan gemi, karadan 90 mil açıklarında sondaj faaliyeti için Tuna1 bölgesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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