Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada (2)

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TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ta, Kolombiya bandıralı gemide, piyasa değeri 60 milyon TL olan 31 kilo 279 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 gemi personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-08-24 19:39:01



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