Başkan Keleş, Vali Tutulmaz’a sunum yaptı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile birlikte Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i ziyaret etti. Başkan Keleş ziyarette Vali Tutulmaz’a yapılan çalışmalar hakkı8nda sunum yaptı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile beraber Kdz. Ereğli TSO’ya ziyaret gerçekleştirdi. Vali Tutulmaz ile Kaymakam Çorumluoğlu’nu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk ve Tasin Tanyıldız, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Özdemir, Kadir Çaygeç, Özgür Erdoğan ve Genel Sekreter Gündüz Acar karşıladı. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Vali Tutulmaz’a, odanın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kdz. Ereğli’nin Zonguldak’ın önemli ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz’da TSO tarafından yapılan çalışmalara destek olacağını söyledi.

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