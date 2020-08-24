Başkan Posbıyık, Vali Tutulmaz’a projelerini anlattı

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a iadei ziyarette bulundu.

Başkan Posbıyık, başkan yardımcıları ile birlikte Vali Mustafa Tutulmaz’ı belediye binası girişinde karşıladı. Başkan Posbıyık, Vali Tutulmaz’a Kdz. Ereğli Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Halil Posbıyık, Vali Mustafa Tutulmaz’a Herkül heykeli takdim etti.

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