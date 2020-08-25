Prof. Dr. Kutoğlu: Bilimin ışığında şehirleşmelerimizi gözden geçirmemiz lazım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Kutoğlu: Bilimin ışığında şehirleşmelerimizi gözden geçirmemiz lazım

DHA

Prof. Dr. Kutoğlu: Bilimin ışığında şehirleşmelerimizi gözden geçirmemiz lazım


Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, son yıllarda artan ani taşkın ve sel felaketlerinin nedeni olarak iklim değişikliğini gösterdi. 20'nci yüzyılda dünyanın 2 derece birden ısındığını ve bunun yağış rejimlerini değiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, "Yapılması gerek öncelikle dere yataklarındaki yerleşimleri gözden geçirmek. Bilimin ışığında şehirleşmelerimizi gözden geçirmemiz lazım. Yüksek taşkın riski yaşayan yerleşim yerlerinin taşınması lazım" dedi.
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Giresun'da etkili olan sağanak yağmurun ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Giresun'da sel felaketinin ana sebeplerinden birinin dere yataklarına kurulmuş yerleşim alanları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, taşkın alanlarına yerleşim izinleri verilmemesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Kutoğlu, son yıllarda artan ani taşkın ve sel felaketlerinin nedeni olarak ise iklim değişikliğini gösterdi. Dünyanın 20'nci yüzyılda iki derece birden ısındığını ve bunun atmosferik yapıyı bozduğunu anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, "İnsanlık 20'nci yüzyıldan yüzyıllardan itibaren iş yerlerine yakın olmak gibi birtakım kaygılar taşıyınca, maalesef bizler dere yataklarını, su baskın alanlarını imara açtık. Bu çok büyük bir hataydı. Bugünlere kadar olaylar oluyordu ama bu kadar olmuyordu. Artık neden sık yaşanıyor? Bunun nedeni iklim değişikliği. 20'nci yüzyılda dünya iki derece birden ısındı. Bu 21'inci yüzyılda da devam edecek. Bu ısınmanın ana sebeplerinden bir tanesi insanoğlunun ekonomik faaliyetler nedeniyle doğaya salmış olduğu sera gazları. Bu gazlar atmosferi ısıtıyor ve yağış rejimleri değişmeye başladı. Bu olurken bizler şehirlerimizi betonlaştırıyoruz. Daha çok beton yapıyoruz. Yeşil alanları yok edip betonlaşma yapıyoruz. Bu betonlaşmalar nedeniyle suyun toprakla ve denizle, derelerle buluşamaması ve aniden buharlaşarak atmosferde asılı kalması. Bir soğuk hava dalgası geldi mi adeta kovadan boşalırcasına şehirlerin üzerine yağmaya başlıyor ve dere yatakları bu ani yağışı taşıyamayınca taşıyorlar ve şehirlerimiz sel afetini yaşıyorlar" diye konuştu.
'YERLEŞİM ALANLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR'
Prof. Dr. Kutoğlu, yapılması gerekenin öncelikle dere yataklarındaki yerleşim alanlarının gözden geçirilmesi olduğunu söyledi. Risk bölgelerinin bilimle belirlenerek yerleşime izin verilmemesi ve mevut yerleşimlerin taşınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:
"Yapılması gerek öncelikle dere yataklarındaki yerleşimleri gözden geçirmek. Bilim bunun hepsinin cevabını veriyor. Ani bir yağışta nereler, hangi yerleşim birimleri sel yaşayabilir bunu hesaplamak mümkün. Aynı şeyler heyelan içinde geçerli. Birtakım bilgileri girerek hangi bölgenin heyelan yaşayabileceğini söylemek mümkün. Bilimin ışığında şehirleşmelerimizi gözden geçirmemiz lazım. Şehir planlarımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Yüksek taşkın riski yaşayan yerleşim yerlerinin taşınması lazım." DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-08-25 11:31:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta kumar operasyonu: 7 şüpheliye 19 bin lira ceza
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kumar operasyonu: 7 şüpheliye 19 bin ...
“Burada olmaz” denilen tarlada 20 ton domates üretti Ata tohumundan 20 ton domates üretti Ürettiği domateslerin tohumlarını gençlere ücretsiz verecek
YEREL HABERLER “Burada olmaz” denilen tarlada 20 ton domates ...
60 milyon liralık uyuşturucunun yakalandığı gemideki 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 60 milyon liralık uyuşturucunun yakalandığı gemideki ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ...
Başkan Posbıyık, Vali Tutulmaz’a projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Vali Tutulmaz’a projelerini anlattı
Başkan Keleş, Vali Tutulmaz’a sunum yaptı
YEREL HABERLER Başkan Keleş, Vali Tutulmaz’a sunum yaptı
Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada (2)
YEREL HABERLER Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada ...
Doğal gaz rezervi ilanları değiştirdi: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1
YEREL HABERLER Doğal gaz rezervi ilanları değiştirdi: Tuna-1 ...
"Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı" sahibinden satılık daire
YEREL HABERLER "Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı" sahibinden satılık ...
Fatih'in sondajıyla Filyos Limanı'nın önemi arttı
YEREL HABERLER Fatih'in sondajıyla Filyos Limanı'nın önemi arttı
Piyasada fındık yok, yok satıyor
YEREL HABERLER Piyasada fındık yok, yok satıyor
Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı
Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada
YEREL HABERLER Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada
Zonguldak polisinden tarihi uyuşturucu operasyonu 60 milyon liralık uyuşturucu işte böyle ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak polisinden tarihi uyuşturucu operasyonu 60 ...
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde ...
Limana demirleyen gemiden 30 kilogram uyuşturucu çıktı Yakalanmamak için uyuşturucuyu geminin suya batık kısmına saklamışlar
YEREL HABERLER Limana demirleyen gemiden 30 kilogram uyuşturucu ...
Yaralı kartalın imdadına yetiştiler
YEREL HABERLER Yaralı kartalın imdadına yetiştiler
Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi
YEREL HABERLER Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X