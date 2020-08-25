Vali Tutulmaz vatandaşların sorunlarını dinledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, düzenlenen halk gününde vatandaşları dinledi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, düzenlenen Halk Gününde vatandaşların sorunlarını, ihtiyaçlarını, çeşitli taleplerini dinleyerek, Halk Gününe katılan kamu kurum ve kuruluşların yetkililerine vatandaşlardan gelen taleplerin incelenerek değerlendirilmesi ve ilgilenilmesi talimatı verdi.
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