Vali Tutulmaz’dan GMİS’e iadeyi ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) iadeyi ziyarette bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından Sendika girişinde karşılanan Tutulmaz’ın ziyaretinde GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu’da hazır bulundu. Ziyarette, Zonguldak ve bölge ile ilgili çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.