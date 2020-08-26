Farkındalık için heykellere maske taktılar

Zonguldak'ta korona virüse dikkat çekmek için heykellere maske taktılar.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılması zorunlu illerden biri olan Zonguldak’ta maske kullanımına dikkat çekmek için Devrek ilçesinde bulunan baston ustaları heykellerine maske taktı. Devrekli esnaf Latif Göktepe, maske kullanımının unutulmaması için heykellere maske taktığını belirterek, “Malum şu anda dünyayı saran ve insanların korkulu rüyası haline gelen koronavirüs diye bir olay var. İlçemizde de bu vakalarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın bu olayı hafife alarak maske ve hijyen kurallarını hiçe saydığını görmekteyiz. Ben de bu kuralların hatırlanması ve unutulmaması için alanda bulunan baston ustalarının heykellerine maske takarak vatandaşlarımızın olaya duyarlılık göstermelerini istedim” diye konuştu.

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