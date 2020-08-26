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Fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın

DHA

Fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın


Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın çıktı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 14:00 sıralarında Geriş köyünde bulunan fıstık çamı ağaçlandırma alanında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve yangın söndürme ekipleri ve il özel idaresi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN
2020-08-26 16:57:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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