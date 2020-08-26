Ekipler kaçak avlananlara göz açtırmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde avlanmada yasak olan elektronik bıldırcın sesi çıkaran cihazlar ele geçirdi.

Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Alaplı ilçesinde usulüne uygun avlanan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetleri sırasında, bıldırcın sesi çıkaran ses düzeneği ve akü ele geçirdi. Kullanımı yasak olan cihazlar ekipler tarafından tek tek tespit edilerek el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.