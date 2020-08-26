Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Ormanlı Beldesi Taş Ocağı mevkiinde meydana geldi. Nazım Durkut (54) yönetimindeki 67 ABB 153 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Nazım Durkut yaşamını yitirdi. Nazım Durkut´un cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-08-26 22:25:37
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