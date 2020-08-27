Kent konseyinden vatandaşlara uyarı

Zonguldak Çaycuma Kent Konseyi İlçe Başkanı Tuğrul Dereli, bitkisel atık yağlar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zonguldak Çaycuma Kent Konseyi İlçe Başkanı Tuğrul Dereli, bitkisel atık yağların lavaboya ve çöpe dökülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dereli, Bitkisel atık yağların lavaboya ve çöpe dökülmesinin çevre ve su kirliliğine ve de ekonomik kayba neden olduğunu söyleyerek "Bitkisel atık yağlar; atıksu toplama sistemlerinin ve kanalizasyonların daralmasına ve tıkanmasına, toprak kirlenmesi ile beraber yer altı suyu kaynaklarının kirlenmesine, denizlerin kirlenmesine sebep olmaktadır. 1 litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Evsel atıklarla karıştırılıp çöpe atılan bitkisel atık yağlar, depolama sahalarında yangınlara neden olmaktadır. Atık bitkisel yağlardan biodizel yakıt üretiliyor ve bu sistem tüm dünyada teşvik edilen çevresel bir problemi çevresel bir avantaja dönüştüren sistemdir. Bu da hava kirliliğini ve küresel ısınmayı önleme açısından önemlidir.

Ayrıca atık bitkisel yağlardan biodizel yakıt üretimi ile ülkemizin yabancı kaynaklı petrole olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltılabilir. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre; bitkisel atık yağların konutlarda, lokantalarda ve restoranlarda lavaboya veya çöpe dökülmesi yasaktır. Çaycuma Kent Konseyi olarak Belediyemiz ile işbirliği içinde vatandaşlarımızın evlerinde biriktirecekleri bitkisel atık yağlarını teslim edebilmeleri için; Çaycuma’da atık yağ bidonu bulunduran, atık yağlarını lavaboya ve çöpe dökmeyen ve bundan dolayı da çevre dostu olarak kabul ettiğimiz ve ilçemizdeki sayıları dokuz olan kafe ve lokanta ve restoranlarla görüştük. Bunlardan 8 tanesi olumlu görüş bildirdiler. Konutlarda yaşayan vatandaşlarımız bitkisel atık yağlarını soğutup, su ile karıştırmadan bir şişede toplayıp ilan ettiğimiz kendilerine yakın atık yağ bidonu bulunduran kafe, lokanta ve restoranlara teslim edebilecekler. Ayrıca bitkisel atık yağ üreticisi konumunda olan tüm kafe, lokanta ve restoranlara çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yaparak, atık yağ bidonu bulundurmaları çağrısı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.