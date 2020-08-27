Ata Tohumları depolanmaya başlandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi’nin sağlıklı tarımı desteklemek, yerel tohumu korumak, çoğaltmak, halka dağıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başladığı Ata Tohumu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, aynı bölgede çiçek üretimi de artırılıyor. Bu amaçla Sarıkokmaz Mahallesi’ndeki belediyeye ait çiçek serası Delihkakkı’daki tesislere taşınıyor. Hedef; bir yandan ata tohumu üretimini daha geniş alanlara taşırken, diğer taraftan da çiçek üretimini artırmak.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Delihakkı’da bulunan arsalarını tarımsal üretime açarak başlattığı yerli tohum projesi ilk ürünleri vermeye başlarken, Sarıkokmaz Mahallesi’ndeki çiçek serası da Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla bu bölgeye taşınıyor. Projede görev alan Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz çalışmalarla ilgili gelinen aşama hakkında şu bilgileri verdi: “Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatıyla bu yıl başladığımız Yerel Tohum projesinde, ürünlerimiz olgunlaştı ve ürün almaya başladık. Domates, biber, hıyar, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, lahana, pırasa ve mısır tohumlarımızı alıyoruz. Ayrıca; ata tohumu olarak yetiştirdiğimiz mısır hasat edildi. Kurutma işlemini tamamlayıp depolayacağız.”

Kdz. Ereğli Belediyesi, Sarıkokmaz’da bulunan serayı da Delihakkı’daki yeni alana taşıyor. Bu yıl çiçek üretiminin artırılması hedeflendi. Kışlık çiçekler yeni serada ve geniş alanlarda üretilecek. Böylece Ereğli’nin cadde ve sokaklarındaki çiçeklendirmelerin daha da yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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