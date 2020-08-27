Karadeniz Ereğli'de asker konvoyları ve eğlenceleri yasaklandı



EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında asker uğurlaması ve eğlenceleri yasaklandı.

İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınına karşı asker uğurlamaları sırasında olumsuz durumların meydana geldiğinin gözlemlendiği ifade edildi. Ortaya çıkan durumun önüne geçilmesi amacıyla asker uğurlaması, asker eğlencesi, konvoy gibi etkinliklerin yasaklandığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"İlçemizdeki askere gidecek yükümlülerin adı, soyadı, adresi ve sevk tarihi gibi bilgileri ilgili muhtarlıklara bildirilecek olup, asker uğurlaması, asker eğlencesi, konvoy gibi etkinliklerde bulunulmasına müsaade edilmemesi hususunda tüm muhtarlar bilgilendirilmiştir. Bununla birlikte kaymakamlıkça, askere gidecek askerlik yükümlülerinin cep telefonlarına, 'Kıymetli mehmetçik kardeşim, sevk evrakını aldın, asker ocağına gidiyorsun. Kahraman Türk ordusunun askeri olma onurunu yaşayacaksın. İmzaladığın taahhütname ile salgın önlemlerine uyacağına söz verdin. İnanıyorum ki Covid 19 salgınıyla mücadelemize destek olacak, uygun olmayan uğurlama görüntülerine izin vermeyeceksin. Yolun açık olsun. Hayırlı tezkereler.' mesajı gönderilecektir. Askere gidecek olan yükümlülerin uğurlanmasında olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması beklenmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-08-27 16:36:35



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