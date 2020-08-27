Zonguldak'ta son 7 ayda 140 ton kaçak kömür ele geçirildi



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta son 7 ayda ele geçirilen 140 ton kaçak kömür, İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Kentte ruhsatsız işletilen kaçak ocaklara yönelik çalışmalar devam ediyor. Jandarma ve polis ekiplerinin kaçak ocaklara yönelik yaptığı çalışmalarda, ocaklar mühürlenip imha edilirken, kaçak olarak üretilen kömürlerde tespit edilerek toplanıyor. Son 7 ayda jandarma ve polisin yaptığı çalışmalarda ele geçirilen 140 ton kaçak kömür, İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edildi. Kaçak kömür üretimi yapan kişilere ise toplam 136 bin lira para ezası kesildi. Son olarak Dilaver Mahallesi'nde N.D.'ye ait 650 kilogram kaçak kömür ele geçirildi. Kömürler İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2020-08-27 16:36:47



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