Meteorolojiden 8 il için kritik sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden haftasonu 8 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen hava sıcaklığının 4 ila 8 derece artacağı kaydedildi. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların temkinli olmaları istendi.



Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, başta Ankara olmak üzere Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinden vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı uyarıldı. Valilik açıklamasında, "28 Ağustos 2020 tarihinden 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 48 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklenmiyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.” denildi.



Hava sıcaklıkları Ankara 3236, Kırıkkale 3338, Çankırı 3338, Bolu 2834, Düzce 3338, Zonguldak 2730, Bartın 3236, Karabük 3338 derece olması bekleniyor.

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