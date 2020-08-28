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Başkan Bozkurt’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İHA

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "30 Ağustos Atatürk'ün önderliğinde Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin zaferle taçlandığı, ümmetten millete giden, uzun ve sorunlarla dolu yolun, inançla, kararlılıkla aşıldığı gündür" dedi.

Başkan Bozkurt’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “30 Ağustos Atatürk'ün önderliğinde Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin zaferle taçlandığı, ümmetten millete giden, uzun ve sorunlarla dolu yolun, inançla, kararlılıkla aşıldığı gündür” dedi.
Başkan Çetin Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 30 Ağustos'un Anadolu topraklarına girmeye cüret etmiş düşmanın püskürtülerek, sonunda denize döküldüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline ilk harcın konulduğu gün olduğuna işaret eden Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal kurtuluş savaşımızın zaferle taçlandığı günün 98. yıl dönümünü gururla, onurla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Anadolu topraklarına girmeye cüret etmiş düşmanın püskürtülerek, sonunda denize döküldüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline ilk harcın konulduğu gündür. Özgürlüğün, Laik Cumhuriyetin, Demokrasi ile sosyal hukuk devletinin müjdecisi olan 30 Ağustos, ümmetten millete giden uzun ve sorunlarla dolu yolun inançla, kararlılıkla aşıldığı gündür. 30 Ağustos zafer bayramı tam bağımsızlıktır, toprak bütünlüğüdür, birliktir, kardeşliktir. Geçmişte olduğu gibi günümüz koşullarında da herkes çok iyi bilmelidir ki, içerde veya dışarıda, ulusal birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve laik Cumhuriyetimizi zaafa uğratmaya çalışanlar asla başarıya ulaşamayacaklardır. Çünkü biz, ulusal birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü kimsenin lütfuyla elde etmedik. En güç koşullarda bile omuz omuza vererek, savaşarak kazandık, Sevr'i parçalayıp tarihin çöplüğüne attık ve Lozan'ı imzaladık. Bunu dost düşman herkese de tescil ettirdik. Herkes bu tarihi gerçeği göz önünde bulundursun ve kimse toprak bütünlüğümüzle, ulusal birliğimizle ve laik cumhuriyetimizle oynamaya kalkmasın. Bu inanç ve kararlılıkla, yalnız bizim değil, mazlum milletlerin gönüllerinde de çok özel bir yeri bulunan Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Silah arkadaşlarını minnetle, şükranla anıyor, şehitlerimize rahmet diliyor, tarihin her döneminde canı ve kanı pahasına eşi görülmemiş kahramanlık destanları yazan Silahlı Kuvvetlerimizin gününü kutluyor, gazilerimizle, TSK mensuplarına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.” İfadelerine yer verdi

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