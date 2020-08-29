3 yaşındaki böbrek hastası Pınar, organ bekliyor



Gürkay GÜNDOĞANCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta 9 ay önce karın şişliğiyle götürüldüğü hastanede doğuştan böbrek yetmezliği hastası olduğu ortaya çıkan 3 yaşındaki Pınar Pilgi'nin böbrek nakli olması gerekiyor. Küçük kızın babası Bülent Pilgi, Pınar ve diğer çocuklara umut olmaları için herkesi organ bağışında bulunmaya çağırdı.

Karabük'te yaşayan Esra-Bülent Pilgi, kızları Pınar Pilgi'yi 9 ay önce karın şişliği nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorların Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiği küçük kızda, doğuştan böbrek yetmezliği olduğu belirlendi. Doktorlar Pınar'a organ nakli yapılması gerektiğini söyledi. Aile kızlarıyla evlerine döndü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesindek özel diyaliz merkezinde haftanın 3 gün tedavi gören Pınar Pilgi'nin babası Bülent Pilgi ile annesi Esra Pilgi, kızlarını yaşatabilmek için uygun donör arıyor.

İnşaat işçisi baba Pilgi, "Kızım 2019'un Kasım ayından beri diyalize giriyor. Diyaliz merkezine teşekkür ediyoruz, çok yakından ilgileniyorlar. Bir seneye yakın zamandır buradayız. Pınar ameliyatlar geçirdi, zorlu bir süreçti bizim için. Milletimizin organ nakline duyarlı olması lazım. Binlerce kişi ölüyor ve onlarla birlikte organları da çürüyüp, gidiyor. Organlar çürüyüp gideceğine, nakil olsa birkaç kişinin hayatı kurtulur. Pınar tek değil. Onun gibi binlerce hasta var organ bekleyen. Küçük yaşta çok sıkıntılar çekti. Diyalizden korkmaması için hemşireler, doktorlar büyük çaba sarf etti. Oyun sanarak diyalize giriyor. Herkesi organ nakline davet ediyorum" dedi.

Diyaliz merkezinde görevli doktor Murat Koç da, "Kızımız 3 buçuk yaşında. Karabük'ten buraya diyalize girmek için geliyor. Organ nakli kesinlikle herkesin yapması ve buna ciddi olarak yaklaşması gereken bir olay. Toplumdaki herkesin buna pozitif yaklaşması gerekiyor. Herkesin kendini o hastanın yerine koymasını istiyorum. Kendi çocuğunda, annesi veya babasında da bu rahatsızlık olduğu zaman da aynı şey yapılmalı diye düşünüyorum. Kişisel olarak ben ve çocuklarım, hepimiz organlarımızı bağışladık. Dilerim ihtiyacı olan kişilere ulaşır organlarımız. Kızımıza da inşallah canlı bir donörden ya da kadavradan bir nakil olur da, bundan sonraki yaşamını daha güzel geçirir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2020-08-29 10:11:58



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