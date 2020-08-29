Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına cankurtaranlar yetişti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren bir kişi can kurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay Kdz .Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman T. Ö. (21) denizde yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartılan Süleyman T. Ö.'ye ilk müdahaleyi Kdz. Ereğli Belediyesi plajında görevli sağlık ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Süleyman T. Ö.'yü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Süleyman T. Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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