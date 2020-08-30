Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İHA

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı törenlerle kutlandı.

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı törenlerle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Zonguldak Valiliği önünde çelenk sunma töreni ile başladı. Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.
Kafalı konuşmasında “Bugün burada, Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istilaya kalkışan, zamanının en güçlü devletlerine karşı kazanmış olduğumuz şanlı 30 Ağustos zaferimizin 98'inci yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos zaferi; "bağımsızlık" hedefine kilitlenmiş bir ulusun, yokluk içinde olmasına rağmen, azim ve kararlılıkla, karşısındaki büyük gücü eriterek askeri açıdan ulaştığı en yüksek noktayı ifade etmektedir. Muharebe meydanında bir destan yazarak tüm dünyanın gözlerini kamaştıran kahraman Türk ordusu, bu zaferle tarihte yeni bir sayfa açarak Türk kurtuluş savaşının öyküsünü, unutulmayacak eserler arasına sokmuştur. Her safhasında ayrı bir destan yazılan kurtuluş Savaşı’nın her günü milli bir gün, her zaferi milli bir bayram olarak kutlanmaya değerde önem taşımaktadır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan bu büyük zafer; asil Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun, ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında kenetlenerek, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde muvaffak olduğu bir özgürlük mücadelesidir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar’da gerçekleşen başkomutanlık meydan muharebesiyle düşmanın bel kemiği kırılarak bağımsızlığa giden yolun kapıları açılmıştır. Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün bu zaferle yakmış olduğu bağımsızlık ateşi; yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyada esaret altında ezilen diğer mazlum milletlerin de hürriyet meşalesi olmuştur. Bu büyük zafer, aynı zamanda, Türk milletine çağdaşlaşma yolunu açan, modern çağın gerektirdiği siyası, hukuki, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştiren Türk inkılabını başlatan bir kıvılcım olmuştur. 30 Ağustos zaferi, Türk Ordusu’na "silahlı kuvvetler günü" olarak armağan edilmiştir. Türk silahlı kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Bu zaferi bizlere armağan eden, bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, başta Ulu önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vatan için hayatını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı günümüz kutlu olsun şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından valilik önündeki tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrek’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Devrek’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan doğalgaz yorumu Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: “36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjdelerden biri”
YEREL HABERLER Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan doğalgaz ...
Eski bakan Yıldız: 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjde
YEREL HABERLER Eski bakan Yıldız: 36 yıllık mühendislik hayatımda ...
Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına cankurtaranlar yetişti
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına ...
Eğitimciler gönüllü kan bağışlayacak
YEREL HABERLER Eğitimciler gönüllü kan bağışlayacak
Heykeltraş Gazioğlu Ereğli halkına çelik heykel hediye etti
YEREL HABERLER Heykeltraş Gazioğlu Ereğli halkına çelik heykel ...
3 yaşındaki böbrek hastası Pınar, organ bekliyor
YEREL HABERLER 3 yaşındaki böbrek hastası Pınar, organ bekliyor
Sarıkaş Yaya Köprüsü’ne ilk harç döküldü
YEREL HABERLER Sarıkaş Yaya Köprüsü’ne ilk harç döküldü
Vali Tutulmaz Zafer Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz Zafer Bayramı’nı kutladı
Otomobiller kavşakta çarpıştı, kaza nedeniyle şoka girdi
YEREL HABERLER Otomobiller kavşakta çarpıştı, kaza nedeniyle şoka ...
Başkan Bozkurt’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
TUİK Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı
YEREL HABERLER TUİK Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı
Prof. Dr. Kutoğlu'ndan Dökerek Köprüsü için 'kemer' uyarısı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu'ndan Dökerek Köprüsü için 'kemer' ...
Vali Tutulmaz Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi alanını inceledi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi ...
Bir aile yok oluyordu, kazadan inanılmaz kurtuluş 4 kişilik aile hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Bir aile yok oluyordu, kazadan inanılmaz kurtuluş 4 ...
Vali Tutulmaz Ormanlı Beldesini gezdi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz Ormanlı Beldesini gezdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X