Selzedelere Zonguldak Kızılay’dan destek

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Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve beraberindeki ekip sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine hareket etti.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve 10 kişiden oluşan gönüllü ekip sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine selzedelerin yaralarını sarmak için yola çıktı. Sel felaketi yaşayan selzede vatandaşların imdadına yetişmek için yola çıkan gönüllüler vatandaşlarım yaralarını sarmak için destek verecek.

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