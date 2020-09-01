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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi

İHA

Zonguldak'ta artan korona virüs vakaları sebebi ile İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda yeni kısıtlamalar ve tedbirler alınmasına karar verildi.

Zonguldak’ta yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi

Zonguldak’ta artan korona virüs vakaları sebebi ile İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda yeni kısıtlamalar ve tedbirler alınmasına karar verildi.
Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesi gereği 31 Ağustos tarihinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. Zonguldak Valiliği alınan kararları şöyle açıkladı:
“Düğün salonu, kır düğün salonu ve sokak, cadde gibi herhangi bir yerde yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü, kına vb. etkinliklerin 11.0023.00 saatleri arasında belirlenecek olan saat aralığında başlangıç ve bitiş sürelerinin 2 saati geçmeyecek şekilde yapılmasına, düğün saatinin önceden kolluk birimlerine bildirilmesine, iki düğün arasında temizlik, dezenfeksiyon ve diğer hazırlıklar gibi işlemlerin yapılabilmesi için 3 saatten az süre bırakılmamasına, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına vb. etkinlikler için salonların kapalı alanlar yerine açık alanlarının tercih edilmesine, kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ilgili kurallarına titizlikle uyulmasına, tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerde kapalı su hariç tüm yiyecekiçecek ikramlarının 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ve 15 yaş ve altındaki bireylerin katılmamasının tavsiye edilmesine, düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, düğün konvoyları yapılacaksa en fazla 10 araçla ve araç içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısıyla yapılmasına, araçlara binme ve araçlardan inme esnasında kalabalık oluşturulmamasına, çay ocaklarında bir sehpada karşılıklı en fazla iki tabureye, lokanta, restoran ve kafelerde bir masada karşılıklı en fazla iki sandalyeye müsaade edilmesine karar verilmiştir.”

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan iş yerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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