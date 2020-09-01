Zonguldak'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıklarıyla doldu



Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, av yasağının sona ermesiyle birlikte ağlara takılan ilk palamutlar tezgahlardaki yerini aldı.

Denizlerde 1 Eylül itibariyle ağ ile avlanma yasağının sona ermesinin ardından, balıkçılar sezonun ilk balık avıyla karaya döndü. Balıkçı tezgahları, başta palamut olmak üzere mezgit ve istavrit ile doldu. Alaplı'da 20 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, av yasağının sona ermesiyle sezonu umutlu açtıklarını söyledi. Gece boyunca avlanan palamut ve istavritle tezgahlarının şenlendiğini anlatan Yazgan, "İnşallah bu yıl sezonumuz gecen yıla göre çok bereketli geçecek. 1 Eylül tarihi itibarıyla av sezonun sona ermesiyle palamut ile avlanmaya başladı ve tezgahlarda yerini aldı. Şu anda palamut Karadeniz'de bolca görünüyor. Böyle giderse 5 liraya kadar palamudun fiyatı düşer. Pandemi süresinde işlerimiz çok bozuktu. Dükkanımız kapalıydı. Şu anda hijyen kurallarına uygun şekilde balıklarımızı satıyoruz. İnşallah sezon böyle bolluk içinde geçer, vatandaşlar da ucuz balık yer" dedi.

Yazgan, palamudun tanesini 15, istavritin kilogramını 20 ve mezgitin kilosunu 40 liradan sattıklarını ve talepten memnun olduklarını da ekledi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2020-09-01 16:12:15



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