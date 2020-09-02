Devrek Kaymakamı Altay’dan köylere ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek Kaymakamı Altay’dan köylere ziyaret

İHA

Devrek Kaymakamı Altay’dan köylere ziyaret

Devrek Kaymakamı Ümit Altay ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek ilgililerle ve vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulundu
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay çeşitli birim amirleri ile birlikte ilçeye bazı köyleri ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla birlikte mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.
Pandemi nedeniyle yaklaşık beş aydan bu yana köy ziyaretlerini gerçekleştiremeyen Altay virüs vakalarının asgariye inmesi nedeniyle ikinci kez yeniden köy ziyaretlerine başladı.
Madencioğlu, Kurudere, Eveyikli ve Derebulaca köylerini ziyaret beden Kaymakam Ümit Altay buralarda vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu
Beraberindeki kurum amirleri ile köy ziyaretlerini gerçekleştiren Altay,” Paandemi nedeniyle uzun süre ile köy ziyaretlerini askıya almıştık. Son gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin ardından yaklaşık bir ay geçti özellikle de köylerimizde vaka sayısında ciddi anlamda düşüş mevcut ve bu da bizleri sevindiriyor. Sizlerle tekrar bir araya gelerek mevcut sorunlarını muhtarlarımız ile birlikte ele vererek çözme yollarına gidiyoruz.
Köy ziyaretlerimize bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Benim vatandaşlarımızdan bir ricam var. Köylerimizde korona virüs vakaları oldukça az ve bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve ile maske kullanmalarına devam etmelerini istirham ediyorum. Ne kadar mesafeli ve hijyen kurallarına uyarsak virüse yakalanmama şansımız o kadar yüksek olur” diye konuştu.
Kaymakam Ümit Altay tarafından gerçekleştirilen köy ziyaretlerinde şehit ve gazi yakınları da unutulmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Daire Başkanlarından Zonguldak’a teknolojik destek
YEREL HABERLER Daire Başkanlarından Zonguldak’a teknolojik destek
Av sezonu açıldı, tezgahlar canlandı Palamut mezgit istavrit tezgahta yerini aldı
YEREL HABERLER Av sezonu açıldı, tezgahlar canlandı Palamut mezgit ...
Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
Gökçebey OSB Ön fizibilite çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Gökçebey OSB Ön fizibilite çalışmaları başladı
Tır ile halk otobüsü çarpıştı: Faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Tır ile halk otobüsü çarpıştı: Faciadan dönüldü
Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete ...
2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ‘Online’ olarak yapıldı
YEREL HABERLER 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ‘Online’ ...
Milli Eğitim ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Milli Eğitim ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı ...
Zonguldak'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıklarıyla doldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk ...
Zonguldak’ta yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi
Eren Enerji MTAL’de Atölye ve Laboratuvarlar kuruluyor
YEREL HABERLER Eren Enerji MTAL’de Atölye ve Laboratuvarlar ...
Zonguldak'ta, para karşılığı muska yazan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, para karşılığı muska yazan 3 kişi ...
Çaycumalı öğretmenler uluslararası yarışmada
YEREL HABERLER Çaycumalı öğretmenler uluslararası yarışmada
Muska yazarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muska yazarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına ...
Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi yetişti
YEREL HABERLER Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi ...
Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar “Vira bismillah" dedi
YEREL HABERLER Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar ...
Vali Tutulmaz, haber vermeden hastane ve polis merkezi denetimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, haber vermeden hastane ve polis ...
1.Sınıf öğrencilerinin şubeleri kura ile belirlendi
YEREL HABERLER 1.Sınıf öğrencilerinin şubeleri kura ile belirlendi
Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol ...
Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastaneleri ...
Orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X