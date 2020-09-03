Posbıyık “Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık “Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak”

İHA

Posbıyık “Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak”

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Halil Posbıyık başkanlığında 2020 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının 2.oturumunu gerçekleştirdi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehre yatırımcıları çekmek için büyük çalışma içinde olduklarını belirterek, “İş insanlarını davet ediyor, Ereğli’yi tanıtıyor, yatırım ortamını sağlamak için Kaymakamımızla birlikte elbirliğiyle gayret gösteriyoruz. Gengroup ve Copa firmalarının yatırımlarıyla Ereğli’mize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak” dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin, Eylül 2020 Meclis toplantısı iki gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Meclis Toplantısı’nın ikinci gününde müjdeli haberler verdi. Posbıyık’ın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “İki güzel haberle sözlerime başlamak istiyorum. Bir çalışma yapıyoruz. Sanayicilerin Ereğli’ye gelmesi için büyük gayret içerisindeyiz. Sayın Kaymakamımız ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimiyle birlikte hareket ediyoruz. Biz fahri olarak, tanıdıklarımız vasıtasıyla büyük firmaların burada yatırım yapmaları için gayret gösteriyoruz. Onları davet ediyoruz. Ereğli’yi anlatıyoruz, gezdiriyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Burada Batu Müftüoğlu’nun da hakkını vermem lazım, birkaç fabrika sahibi arkadaşıyla bizleri tanıştırdı. Mustafa Çevik öncülük yaptı. Onlara Ereğli’yi gezdirdik. Ereğli’deki durumu gördüler, mutlu oldular tabi. OSB’de yer bulma sıkıntısı var. Birçok insan 5 yıllığına yer almış ama hiçbir yatırım yapmıyor. Arazi boş ama sahipli gözüktüğü için yatırımlarda gecikmeler yaşanıyor. OSB yönetimi bunu çözmeye çalışıyor. Gengroup Şirketler topluluğu ile görüştük. Batu Beyin arkadaşları bunlar. Ereğli’ye davet ettik. Kendileriyle görüştük, Mustafa Çevik öncülük yaptı. Gengroup’un, Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağı endüstriyel tesisinde sera sistemleri üretimi için gerekli tüm makine, ekipman ve çalışma lobileri olacak. Makine ve ekipmanlar arasında otomatik kalıplama, köprü vinçleri, bükme makineleri, bükme presleri, kanal ve profil üretimi için profil hatları, otomatik yükleme cihazları için presler, hidrolik masalar ve diğer ekipmanlar bulunuyor. Greencon, tarım için gerekli hava, ısı, ışık, nem dengesinin iklimlendirme kontrolünü sağlayan yüksek teknolojili modern sera projelerine imza atıyor.
Kdz. Ereğli OSB’ye kuracağı tesiste yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak. Bu firma daha evvel Antalya’daydı. Malzemesinin çoğunu Ereğli’den, Tat Metal’den alıyor. Aynı zamanda bütün Türk Cumhuriyetlerine ihracat yapıyor. Kendisi seracılık yapmıyor, büyük seraların imalat işlemlerini ve ihracat yapıyor. Bu bölgede dahi ustalar olduğu için onları ikna ettik. Aynı zamanda malzemelerin büyük bölümünü de Ereğli’deki fabrikalardan aldığı için burada işlemlere başladılar. Tahmin ediyorum fiili olarak da yatırıma başlamak üzereler. Bu, hayırlı olsun Ereğli’ye. Tabii Kaymakam beyin ve OSB yönetiminin büyük yardımı sayesinde oldu. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Bölgemizde istihdamı artırmak için ara bulmaya çalışıyoruz. Yine 1992 yılında Kemal Coşkunöz tarafından kurulan COPA Isı Sistemleri, Türkiye’nin en büyük kapasiteli çelik panel radyatör üreticilerinden birisi ve 18 yıldır ihracatta lider konumda. Onlar da Ereğli’ye yatırım için yola çıktı. Copa, Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 26 bin metrekarelik modern üretim tesisinde yüzde 100 Türk sermayesi ile yılda 3 milyon metretül çelik panel radyatör kapasitesine sahip. Panel radyatör, dekoratif radyatör, alüminyum radyatör, havulupan, klima radyatör vanaları ve montaj aksesuar ürünleriyle 4 kıtada 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.COPA’nın Ereğli OSB’de kuracağı 30 bin metrekarelik modern üretim tesisi ve yan sanayiyle birlikte 1500 kişiye istihdam sağlanacak. Bunun diğer ismi de Ferroli. Yani Ferroli buraya gelmiyor, diğer sistemleri buraya geliyor. Bir çok yerde fabrikaları var. Bu da Batu Müftüoğlu’nun arkadaşı, kendisiyle görüştük, buraya davet ettik, misafir ettik. Ereğli’yi de çok beğendi. OSB’de yer bulmak çok zordu ama Kaymakamımızın ve OSB’nin büyük gayretiyle özel yer tahsisi yapıldı. 40 dönüm civarında yer ayarlandı. Zorlandık baya yer olmadığı için. İki fabrikayla beraber şu andaki sanayi bölgesindeki istihdamı ikiye katlayacak kadar iş imkanı sağlama hayali içerisindeyiz. Bu arada Karasu’da Gazi Metal var. O da Batu’nun Amerika’dan arkadaşı. Kendisi buraya geldi, kendisi aynı zamanda sanatçı. Ereğli’ye iki tane sactan yaptığı heykeli hediye etti. Gazi Metal’i de davet ediyoruz. Bu haberleri size vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Tabii bunlar OSB ile Kaymakam beyin işi, biz sadece bu sanayicilerin kentimize gelmesi için uğraşıyoruz. Düzce böyle gelişti. Orada siyasi parti ayrımı olmaksızın bütün siyasi partiler, başkanla, valiyle yatırımcıyı davet ettiler. Teşvik de aldılar, çok ilerlediler. Hayırlı olsun diyorum. Fakülte kampüs alanı hızla devam ediyor. Bir terslik falan var diye merak etmeyin. Bağışlar toplanıyor. Arazide hemen hemen hiçbir sorun kalmadı. Değerli Kaymakamımızın başkanlığında hızlı bir çalışmayla kampüs alanının bütün engellemelere rağmen iyi noktaya ilerlediğini de yine güzel bir haber olarak size aktarmak isterim.”
Gündem dışı konuşma ardından, gündemdeki maddelere geçildi. Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi Belediye Meclis üyelerinin oybirliğiyle reddedildi. Gündemde bulunan diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ada Spor Merkezi’nde eğitimler başladı
YEREL HABERLER Ada Spor Merkezi’nde eğitimler başladı
Zonguldak Valisi araç tanıtımında konuştu Vali Tutulmaz, "Makinaları dikkatli kullanın 80 milyonun vergisiyle alındı"
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi araç tanıtımında konuştu Vali ...
BAKKA’dan Vali Tutulmaz’a sunum
YEREL HABERLER BAKKA’dan Vali Tutulmaz’a sunum
Birlikte alkol aldığı 2 arkadaşını av tüfeğiyle vurdu
YEREL HABERLER Birlikte alkol aldığı 2 arkadaşını av tüfeğiyle vurdu
Otomobil motosiklete çarpıp, kaçtı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarpıp, kaçtı; 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç benzinlik girişindeki tabelaya çarptı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç benzinlik girişindeki tabelaya ...
Posbıyık yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirdi
YEREL HABERLER Posbıyık yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirdi
Devrek Kaymakamı Altay’dan köylere ziyaret
YEREL HABERLER Devrek Kaymakamı Altay’dan köylere ziyaret
Daire Başkanlarından Zonguldak’a teknolojik destek
YEREL HABERLER Daire Başkanlarından Zonguldak’a teknolojik destek
Av sezonu açıldı, tezgahlar canlandı Palamut mezgit istavrit tezgahta yerini aldı
YEREL HABERLER Av sezonu açıldı, tezgahlar canlandı Palamut mezgit ...
Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
Gökçebey OSB Ön fizibilite çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Gökçebey OSB Ön fizibilite çalışmaları başladı
Tır ile halk otobüsü çarpıştı: Faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Tır ile halk otobüsü çarpıştı: Faciadan dönüldü
Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete ...
2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ‘Online’ olarak yapıldı
YEREL HABERLER 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ‘Online’ ...
Milli Eğitim ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Milli Eğitim ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı ...
Zonguldak'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıklarıyla doldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk ...
Zonguldak’ta yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi
Eren Enerji MTAL’de Atölye ve Laboratuvarlar kuruluyor
YEREL HABERLER Eren Enerji MTAL’de Atölye ve Laboratuvarlar ...
Zonguldak'ta, para karşılığı muska yazan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, para karşılığı muska yazan 3 kişi ...
Çaycumalı öğretmenler uluslararası yarışmada
YEREL HABERLER Çaycumalı öğretmenler uluslararası yarışmada
Muska yazarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muska yazarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına ...
Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi yetişti
YEREL HABERLER Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi ...
Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar “Vira bismillah" dedi
YEREL HABERLER Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X