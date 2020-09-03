Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi

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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki 25 ekmek fırını ile 11 simit fırınında gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Toplam 15 fırın için tutanak tutularak işlem başlatıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçedeki 25 ekmek fırını ile 11 simit fırınını tek tek denetledi. Yapılan hijyen ve gramaj denetiminde 25 ekmek fırınının 14’ü, 11 simit fırınının 1’i için tutanak tutuldu.

İşlem başlatılan fırınlara eksiklerini gidermeleri için süre tanındı. Bu süre ardından ekipler tekrar giderek fırınlarda denetimlerini yapacaklar.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatlarıyla halkın sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması için denetimleri düzenli olarak sürdürdüklerini belirterek, Kovid 19 salgını nedeniyle çalışmaları daha da artırdıklarını vurguladı. Aydın, “Fırınlarımızın hijyen ve gramaj denetimlerini yapmaya devam edeceğiz. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunun takipçisi olacağız” dedi.

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