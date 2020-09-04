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Zonguldak'ta motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

DHA

Zonguldak'ta motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı


Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp refüje sonra da aydınlatma direğine çarpan motosikletteki sürücü ile arkadaşı yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ereğli Göktepe kavşağında meydana geldi. Alaplı ilçesi yönüne giden Samet Kılıçaslan idaresindeki 26 BZ 567 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir TIR´ın sıkıştırması sonucu refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Yere savrulan Samet Kılıçarslan ile arkadaşı Berkan K. yaralandı. İkili çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-09-04 17:03:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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