Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı (2)

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TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serkan A. ve babası İsmail Serkan A. ile kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen Erkan Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Cüneyt ÖZFİDAN

2020-09-04 20:28:17



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